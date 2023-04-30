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مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: اتحاد الطلاب كنز.. وتمكينهم على رأس اهتماماتنا

كتب:

شريف سليمان
09:23 م | الأحد 30 أبريل 2023
النائب أحمد فتحي

النائب أحمد فتحي

قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني ووكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إنّ أول من تحدث معه في الحوار الوطني، الأمانة الفنية ثم أعضاء مجلس الأمناء الذين بذلوا جهودا كبيرة على مدار السنة الماضية حتى أبريل الجاري بخصوص التحضيرات.

محاور الحوار الوطني 

وأضاف «فتحي»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «هناك 3 محاور هي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لم يكن يستقيم أن يتحدث أعضاء مجلس الأمناء فقط مع الشعب كله، لذلك تم التفكير في تدشين لجان منبثقة من المحاور، وكل لجنة من اللجان التسعة عشرة لها رؤية وفكر للتطوير».

وتابع مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: «عندما نتحدث عن تمكين الشباب، هل يكون التمكين بعد التخرج أو أثناء الدراسة؟ وجدنا أن هناك أنشطة طلابية واتحاد طلاب، وقررنا عمل فترة تحضيرية لسماع ما يحتاجه المواطنون والطلاب والشباب من لجنة الحوار، وخرجنا بكنز من المقترحات، وسيشهد يوم الأربعاء الجلسة الافتتاحية، اتحاد الطلاب كنز وإذا أُستغل بشكل سليم فإن الدولة المصرية ستكون في مكانة أفضل، وذلك على مستوى القيادات الشبابية».

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