7 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة في طقس اليوم.. بينها أسوان والأقصر

عادت درجات الحرارة بطقس اليوم الاثنين إلى الارتفاع نسبيا، بين درجة حتى درجتين على مختلف أنحاء الجمهورية، مسجلة طقسا معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وساعات الصباح الباكر، حيث تظل درجات الحرارة الصغرى عند معدلها المنخفض.

بينما تبلغ درجات الحرارة، أقصى ارتفاع لها بطقس اليوم الاثنين، متخطية الـ30 درجة مئوية في 7 مدن، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

وتسجل المدن الدافئة، بطقس اليوم، درجات حرارة، بين 30 و32 درجة مئوية للعظمى، في طقس شديد الحرارة نهارًا، مع سطوع الشمس، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى بين 16 لـ21 درجة مئوية، في طقس معتدل ليلا، وبارد بساعات الصباح الباكر.

طقس المدن الدافئة

تشهد المدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم، ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزية من إحساس ارتفاع درجات الحرارة، مع نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية، كما تنعدم فرصة سقوط الأمطار على أي منها، حيث يتم ركز معظمها بمدن جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم الاثنين وفقا للأرصاد الجوية المصرية، والظواهر الجوية المتوقعة كالتالي:

- أسوان 32 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

- أبو سمبل 32 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 30 درجة للعظمى، و16 درجة للصغرى.

- الأقصر 31 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- قنا 30 درجة للعظمى، و17 درجة للصغرى.

- سفاجا 30 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- أبو رمادا 30 درجة للعظمى، و21 درجة للصغرى.