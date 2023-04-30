إصابة 3 أشقاء في انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي جنوب بني سويف

أصيب 3 أشقاء مساء اليوم الأحد، في حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الفرعي نزلة حنا ـ الفشن، جنوب محافظة بني سويف وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية أسفر عن إصابة 3 أشقاء

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الفرعي نزلة حنا ـ الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 3 أشقاء، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزي وجاري تقديم العلاج اللازم لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: بلال جمعة أحمد 28 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، وشقيقيه شافعي 25 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بعظمة الترقوة اليسرى، وأحمد 20 عامًا، مصابًا بكسر بالذراع اليمنى، مقيمين بمركز ببا.