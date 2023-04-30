«الرئاسة» لقصواء الخلالي: سياسة مصر الخارجية ثابتة.. ولا نتدخل في شؤون الدول

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مبادئ السياسة الخارجية لمصر ثابتة بحكم التاريخ والجغرافية والمكانة والدور، ولكنها أكثر وضوحا ورسوخا خلال الـ8 سنوات الماضية.

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

وأضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذه المبادئ تتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وسيادة كل دولة على إقليمها وأراضيها، وترى كل دولة لها ظروفها وخصائصها ولها واقعها التاريخي والثقافي والفكري والسياسي والاجتماعي والتنموي الذي يجعل دائما الأفضل هو مساعدة الأطراف الفاعلة من حل مشكلاتها بينما دور المجتمع الدولي هو تمكين المؤسسات الوطنية للدول من تسوية مشاكلها وحلها.

اتفاق بين المبادئ والمواقف

وأشار إلى أن مصر تتعامل باحترام شديد واتفاق بين المبادئ والمواقف، ولا يوجد تناقض في الحالة المصرية بين المبادئ والمواقف، وهناك شفافية في ذلك، ومثال على ذلك، الملف السوداني وتطوراته في الفترة الأخيرة، وهو من الملفات المؤلمة لكل مصري وعربي وأفريقي وعلى مستوى العالم.