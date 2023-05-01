القصة الكاملة لجريمة أطفيح.. حكاية مقتل سائق ونجله وإلقاء جثتيهما في النيل

24 يومًا مأساوية عاشتها أسرة «محمدين سيد»، سائق نقل، لحظة البحث عنه ونجله «عبدالحميد»، في مياه نهر النيل، اكتشفوا مقتله بعدة طعنات فور العثور عليهما، وانتشال جثتيهما من مياه نهر النيل، بمنطقة أطفيح بالجيزة، وجرى نقلهما إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

جريمة كشفتها كاميرات المراقبة

أحداث القصة دارت عندما تغيب الأب ونجله في 6 أبريل الجاري، وحرر محضر شرطي بمركز شرطة أطفيح من شخص، يفيد بالعثور على جثة عامل طافية في نهر النيل بدائرة المركز، وتبين أنه مُبلغ بتغيبه، كما تبين تغيب والده «سائق»، وجرى العثور على جثته فى وقت لاحق، وبدأ رجال الشرطة في جمع خيوط الجريمة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مسرح الجريمة، وتوصلت جهود البحث إلى مرتكبي الجريمة.

خلافات مالية وراء الجريمة

ساعات قليلة استغرقها ضباط المباحث، لكشف غموض الجريمة البشعة، تبين أن المتهميّن «عامل» له معلومات جنائية، ونجله، وأنهما مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببني سويف، وجرى ضبطهما، واقتيادهما إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

استدراج إلى مسرح الجريمة

انتقل فريق من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، ومحقق النيابة العامة، للمكان، وأجرى المحقق المعاينة ومناظرة الجثمان، واصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة أطفيح المتهمان إلى مسرح الجريمة لشرح كيفية ارتكابها بالصوت والصورة، إذ اعترفا بأنهما في يوم الواقعة اصطحبا المجني عليهما لدائرة مركز شرطة الواسطى ببني سويف، لإجبار المجني عليه الثاني على دفع مبلغ مالي.

وأضافا بأنهما هدداه بطبنجة كانت بحوزة أحدهما، فحدثت مشاجرة بينهم، طعن خلالها المتهمان المجني عليه الأول بسلاح أبيض «مطواة»، ما أدى إلى وفاته، والتعدي على المجني عليه الثاني بقطعة حديدية، ثم أجهزا عليه بحجر، حتى فارق الحياة، وألقيا المتهمان جثتيهما بمياه نهر النيل، وأرشدا عن الطبنجة والمطواة المستخدمتان في الواقعة.

قرارات من النيابة

قررت النيابة حبسهما 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى عرضهما على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهمان وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدر أم لا.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي علي ذكي الخبير القانوني، إن العقوبة المتوقعة وفقا للفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، نصت على أنه يُحكم على فاعل هذه الجناية أي «جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.