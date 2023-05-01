هدى الإتربي عن ارتداءها الحجاب: وارد جدا لكني لم أحدد موعد

علقت الفنانة هدى الإتربي، على ما أثير خلال الأيام الماضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول قرارها بارتداء الحجاب، في خلال السنوات المُقبلة، حيث نُسبت لها تصريحات حول ذلك الأمر، دون إيضاح مدى صحتها، رغم تداولها على نطاق واسع، قائلة: «حدث اجتزاء لتصريحاتي.. فأنا لم أحدد وقتا لارتداء الحجاب»

وأضافت هدى الإتربي لـ«الوطن»، «انتشرت أحاديث أنا لم أقلها، فقد سُئلت من قِبل الصحفيين هل تفكري في الحجاب؟ وكان ردي بالطبع في يومٍ من الأيام ممكن أتحجب».

وأكدت «الإتربي»: «لم أحدد وقت معين لارتداء الحجاب، هذا ليس معناه أنني بعيدة عن ربنا، فعلاقتي بربنا شيء خاص جدًا، الحجاب ليس هو الشيء الوحيد الذي سيحدد مدى قربي أو بعدي من ربنا، من الممكن أكمل في التمثيل وأنا بالحجاب مثل فنانات كثيرات».

تفاصيل شخصية هدى الإتربي في مسلسل ضرب نار

وجسدت هدى الإتربي، في مسلسل ضرب نار، شخصية «يمنى» زوجة رجل الأعمال «زيدان» ماجد المصري، حيث يكتشف خيانتها مع أحد موظفي شركته أحمد عبد الله محمود، ليقرر الانتقام منهما بطريقة وحشية ودفنهما سويًا في مقبرة واحدة.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وانتصار، وتامر مجدي، وهدى الإتربي، وأحمد غزي وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.