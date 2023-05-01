الفنانة ابتسام تسكت تطرح أغنية «مين دي» عبر يوتيوب

طرحت الفنانة المغربية ابتسام تسكت، أحدث أغانيها الجديدة «مين دي»، عبر يوتيوب ومنصاتها السمعية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

«مين دي» من إخراج عادل سرحان

فيديو كليب أغنية «مين دي» من إخراج عادل سرحان، الذي قدم ابتسام تسكت بصورة مختلفة وجديدة من حيث اللوكات والمشاهد العفوية والبسيطة.

وجاءت أغنية «مين دي» باللهجة المصرية، وتناولت في موضوعها مدى قوة وشخصية الأنثى التي لا تتأثر بالنواحي السلبية لأي علاقة عاطفية فاشلة، إذ تتابع حياتها بالشكل الصحيح كما وتجعل الآخر يشعر بالندم والخطأ.

حملت أغنية «مين دي» كلمات أحمد المالكي، وألحان الدكتور مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهية وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة المغربية خلال الفترة المقبلة عدد كبير من الحفلات الغنائية بمختلف البلدان العربية، لتقدم فيها أغنية «مين دي».