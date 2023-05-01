النيابة تحيل المتهمين بخطف صاحب مزرعة خيول للجنايات بالجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بإحالة متهمين بخطف صاحب مزرعة الخيول بنزلة السمان، إلى محكمة جنايات الجيزة، مع استمرار حبسهم لتحديد ميعاد أولى جلسات المحاكمة.

المتهمين خطفوا المجني عليه كرها

وكشف أمر الإحالة، في القضية التي حملت رقم 3067 لسنة 2023، جنايات مركز الجيزة، المقيدة برقم 453 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين خطفوا المجنى عليه أحمد عبد المنعم، صاحب مزرعة خيول كرها عنه، بأن اقتادوه عنوة بسيارة المتهم الأول، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، بأن أشهروا في وجهه أسلحة بيضاء، واحتجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين.

تعرف على عقوبة الخطف

يقول المحامي عصام الطباخ الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه».