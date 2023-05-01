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مصرع 18 سائحا وإصابة 24 آخرين في سقوط حافلة بالمكسيك

كتب:

محمد عزالدين
06:27 ص | الإثنين 01 مايو 2023
جانب من الحادث

جانب من الحادث

لقي 18 سائحا مكسيكيا على الأقل مصرعهم، وأصيب 24 آخرين، عندما تدهورت حافلتهم في وادي بولاية ناياريت الواقعة غرب المكسيك، بحسب «سكاي نيوز».

الحافلة انحرفت عن الطريق

وقال بيدرو نونيز المسؤول في الحماية المدنية، إن الحافلة التابعة لشركة خاصة كانت تنقل سياحا من جوادالاخارا في ولاية خاليسكو المجاورة إلى شواطىء منطقة جوايابيتوس في ناياريت عندما انحرفت عن الطريق، وتدهورت في أحد الوديان.

وأضاف نونيز، أن جميع الركاب من المكسيكيين، ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الحادث الذي وقع السبت.

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