عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء 19 لجنة بالحوار الوطني لمناقشة مختلف الملفات

قال الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحوار الوطني برهن على أن للدولة المصرية إرادة من حديد، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الدعوة لإجراء الحوار الوطني من أجل إيجاد القواسم المشتركة، وإشراك الرأي والرأي الآخر.

وأضاف عمارة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «جرى إطلاق الحوار الوطني واختيار الأكاديمية الوطنية للتدريب كنوع من أنواع البرهنة على الإيمان بالعلم والأكاديميين، كما جرى تشكيل مجلس الأمناء وإنشاء 3 محاور والعمل فيها بالتوازي، وهي المحاور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي».

إنشاء 19 لجنة لمناقشة مختلف الموضوعات والملفات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه جرى إنشاء 19 لجنة لمناقشة مختلف الموضوعات والملفات، حيث سيناقشها الجميع، حيث جرى استقبال قرابة 100 ألف مقترح، إذ شارك الشباب والأحزاب والشخصيات العامة بمختلف انتماءاتهم، وسيحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه الجلسات الاخيرة، وسيتم ترجمة المخرجات إلى توصيات للحكومة وتعديلات تشريعية.