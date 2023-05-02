وزير الرياضة يوجه بسرعة حل مشكلة بطلة القوس والسهم للمكفوفين

كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة بالتواصل مع اللاعبة منة عصام الدين وتذليل كافة العقبات أمامها؛ حتى يتسنى لها المشاركة في بطولة العالم للقوس والسهم للمكفوفين والتي تقام في برمنجهام أغسطس المقبل.

وكانت اللاعبة منة عصام ، الحاصلة على 12 ميدالية منها ميداليتان ذهبيتان ، قد تقدمت بشكوى لوزير الشباب والرياضة ضد اتحاد القوس والسهم للمكفوفين واتهام المسئولين باستبعادها من البطولة الدولية ، رغم التزامها بالتدريبات وتفوقها على جميع أقرانها ، مطالبة وزير الرياضة بالتحقيق في الشكوى .

وأشارت الوزارة، في بيان، أصدرته أمس الاثنين، إلى أنه جرى التواصل مع اللاعبة منه عصام الدين وعقد جلسة معها والاستماع لمشكلتها بحضور الدكتور صبحي حسانين رئيس لجنة إعداد البطل الأوليمبي، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وتم التواصل مع الاتحاد المصري للمكفوفين برئاسة الدكتور أحمد عوين لدراسة إمكانية إرسال اسم اللاعبة منة عصام الدين للجنة المنظمة للبطولة للتسجيل لها في البطولة، كما تم الاتفاق على توفير مدرب خاص لها وتذليل كل العقبات التي تواجه اللاعبة وعمل تصفيات نهائية لجميع المشاركين في البطولة قبل السفر لاختيار اللاعبة التي ستمثل مصر في البطولة.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة ثقته في قدرة أبناء مصر من ذوى القدرات والهمم وفوزهم في مختلف البطولات التي يخوضونها استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة، مجددًا تأكيده على دعم اللجنة البارالمبية ومساندتها فى تحقيق خططها ورؤيتها.

ياتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بأبطالنا من «قادرون باختلاف» وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتذليل العقبات التي يواجهها أبطالنا من ذوي الهمم.