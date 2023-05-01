أكثر من 160 دولة تحتفل بعيد العمال اليوم.. تعرف عليها

تحتفل أكثر من 160 دولة حول العالم بيوم العمال، الذي يوافق الأول من مايو في كل عام، ولكن لكل دولة طقوسها الخاصة بها، حيث إن غالبية الدول في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين تعتبر اليوم الأول من مايو عطلة رسمية بهذه المناسبة، في حين تحتفل الولايات المتحدة بذلك اليوم في شهر سبتمبر، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

عيد العمال في 160 دولة حول العالم

تحتفل 160 دولة حول العالم بعيد العمال كل عام، من بينها 107 دول بما يعادل 67% من سكان العالم يحتفلون بعيد العمال في الأول من شهر مايو، معتبرة ذلك اليوم عطلة رسمية، واليابان وأفغانستان وإيران وبعض الولايات الهندية، يحتفلون أيضا في الأول من مايو، ولكن دون أن يصبح ذلك اليوم عطلة رسمية بالبلاد، في حين أن سريلانكا والأمم المتحدة تحتفلان بعيد العمال في اليوم السابع من مايو، الذي يوافق أول اثنين من الشهر نفسه، كما أن نيوزيلندا تحتفل في رابع اثنين من شهر أكتوبر، وحددت أمريكا وكندا أول اثنين من شهر سبتمبر من أجل الاحتفال بعيد العمال.

مظاهر احتفال الدول بعيد العمال

تحتفل غالبية الدول بعيد العمال من خلال تنظيم تظاهرات من قبل النقابات والأحزاب السياسية، مثل فرنسا، واليونان وكوريا الجنوبية، بينما في فنلندا يحتفل الطلاب والمواطنون من خلال التنزه مع العائلات، وفي إيطاليا، يحتفل الإيطاليون من خلال إقامة الحفلات الغنائية في العاصمة روما كل عام، بحسب موقع «فرانس 24».

وفي السياق ذاته، فإن السلطات في كل من تركيا وإندونيسيا وباكستان تحذر من تنظيم التظاهرات خلال الاحتفالات الخاصة بعيد العمال، الموافق الأول من مايو في كل عام، مع إعطاء عطلة رسمية للجميع.

دول لا تحتفل بعيد العمال

يذكر أن هناك دولا قليلة لا تحتفل بعيد العمال، منها هولندا وإسرائيل وبعض دول الخليج العربية.