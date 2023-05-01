توزيع 40 ألفا و800 شنطة مواد غذائية على الأسر المستحقة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول 2000 شنطة مواد غذائية، الدفعة الـ 18 من بين 65 ألف شنطة مخصصة لمحافظة كفر الشيخ، من وزارة الأوقاف توزعها مديرية تضامن كفر الشيخ على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.

توزيع شنط مواد غذائية

وشهد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والشيخ ماهر أبوعيشة، مدير الإدارات بالأوقاف، وشريف هيكل، مدير إدارة شئون الديوان بالمحافظة، ومحمد عبد الحميد، مدير عام الضمان والإغاثة، وعطية علي أبوزيد، المدير المالي بالأوقاف، ومحمد عبد الحميد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وصول 2000 شنطة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، من بين 65 ألف شنطة خصصتها وزارة الأوقاف لمديرية أوقاف كفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة.

توزيع 40 ألف شنطة مواد غذائية

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم توزيع 40 ألفا و800 شنطة رمضانية على الأسر المستحقة، من بين 65 ألف شنطة مخصصة لكفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، ولإعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية تمول من مواردها الذاتية، تحتوي كل شنطة على 2 كيلو مكرونة و2 كيلو أرز و2 كيلو سكر.