بالأسماء.. إصابة 3 طالبات في حادثين منفصلين بالمنيا

أصيبت 3 طالبات في حادثين منفصلين، الأول على الطرق الدائري في مدينة بني مزار، والثاني على الطريق المؤدي إلى قرية دمشير بمركز المنيا، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

حادث على «دائري» بني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بأخرى على الطريق الدائري في مدينة بني مزار بسبب السرعة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين وقوع تصادم بين السيارتين تحملان أرقام «2958 ن ع ر» و«5319 ن ا م»، ملاكي، ما أسفر عن إصابة دعاء سيد 22 عاما، طالبة، وفاطمة محروس 23 عاما، طالبة، تقيمان بقرية الشيخ فضل، وتم نقلهما إلى مستشفى التكامل لتلقي العلاج، كما تم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة طالبة صدمتها سيارة

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بإصابة فتاة تدعى سهيلة محمد 16 عاما، طالبة، تقيم بقرية صفط الشرقية في مركز المنيا، صدمتها سيارة تحمل أرقام «2178 ن ط د» ملاكي، ما أسفر عن إصابتها بنزيف بالأنف والفم وغيبوبة، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بالطريق الفرعي المؤدي إلى قرية دمشير في مركز المنيا، بسبب السرعة، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.