انطلاق امتحانات الصف الثالث بمدارس تحسين الخطوط في سوهاج اليوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصف الثالث بمدارس تحسين الخطوط للدور الأول خلال شهر مايو الجاري، وذلك للمواد الرئيسية والفرعية، وحددت ضوابط سير الامتحانات للطلاب والقائمين على العملية الإمتحانية وموعد امتحان الدور الثاني.

وحدد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصف الثالث بمدارس تحسين الخطوط للدور الأول، المدة الزمنية لكل امتحان، والتى تتراوح ساعة ونصف الساعة لـ3 ساعات، وفقا لتصنيف المادة سواء كانت فرعية أو رئيسية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصف الثالث بمدارس تحسين الخطوط بسوهاج، المعلن من تربية وتعليم سوهاج، يستمر لمدة 11 يوما، تبدأ من اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى يوم الاثنين 15 مايو الجاري.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتنشر «الوطن» فى إطار خدماتها لمتابعيها جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصف الثالث بمدارس تحسين الخطوط بسوهاج، كالتالي:

- يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023: عقد امتحان مادة الرسم والزخرفة والمنظور خلال 3 ساعات.

- يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023: عقد امتحان مادة الرسم والزخرفة والمنظور خلال 3 ساعات.

- يوم السبت الموافق 6 مايو 2023: عقد امتحان مادة الرسم والزخرفة والمنظور خلال 3 ساعات.

- يوم الأحد الموافق 7 مايو 2023: عقد امتحان مادة الخط الإجباري والاختياري خلال ساعتين ونصف.

- يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023: عقد امتحان مادة الخط الكوفي تحريري خلال ساعة ونصف وعقد امتحان التذوق وتاريخ الفن الإسلامي خلال ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023: عقد امتحان تاريخ الخط العربي خلال ساعة ونصف، وعقد امتحان االخط الكوفى شفهي خلال ساعة واحدة.

- يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023: عقد امتحان اللغة العربية خلال ساعة ونصف.

- يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023: عقد امتحان التذهيب خلال 3 ساعات.

- يوم السبت الموافق 13 مايو 2023: عقد امتحان التذهيب خلال 3 ساعات.

- يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023: عقد امتحان التذهيب خلال 3 ساعات.

- يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2023: عقد امتحان التذهيب خلال 3 ساعات.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

وحددت مديرية تعليم سوهاج ضوابط لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث بمدارس تحسين الخطوط، ومنها الالتزام بالإجرارات الاحترازية، مشيرة إلى أن يوم الخميس 4 مايو الجاري سيكون إجازة عيد العمال المرحلة.

وأشارت إلى أن امتحانات الدور الثاني لامتحانات الصف الثالث بمدارس تحسين الخطوط سيكون يوم الأربعاء، الموافق 5 يوليو المقبل.