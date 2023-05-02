«نقل النواب» تناقش طلبات إحاطة.. والنائب علاء عابد: الوزارة حققت طفرة

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعا حيث ناقشت اللجنة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وبينها طلب إحاطة من النائب أحمد البرلسي بشأن عدم تخطيط الشوارع ورصفها بمدينة المحلة الكبرى، وأيضا طلب الإحاطة بشأن عدم توفير خدمات النقل الجماعي بمدينة المحلة الكبرى.

طلب إحاطة بشأن تخطيط الشوارع التي تم رصفها حديثا

وقال النائب أحمد البرسلى ، مقدم طلب الإحاطة أننا خاطبنا محافظ الغربية من أجل تخطيط كافة الشوارع التي تم رصفها حديثا في مدينة المحلة الكبرى من أجل ضبط الحركة المرورية وحتي الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء.

وطالب البرلسي ، بلجنة لاعادة ضبط الحالة المرورية، حيث إنه لايوجد لدينا شارع اتجاة واحد ، وايضا ضبط المطبات الصناعية بشوارع مدينة المحله الكبرى.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن طنطا هي عاصمة الغربيه ومدينة المحلة الكبرى هي العاصمة الاقتصادية للغربيه ، ونحن جميعا نواب عن الشعب ونرسل تحية كبيرة لعمال مصر وبخاصة مدينة المحلة الكبرى، مؤكدا أن وزارة النقل حققت طفرة كبيرة بهيئاتها الـ14 وهناك تنسيق كبير بين السلطات، لافتا أن وزارة التنمية المحلية تحقق إنجازات علي أرض الواقع .

ومن جانبة قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بدأنا منذ 2019 في تخطيط وتأهيل شوارع المحله وتم رصف عدد من الشوارع وتمت دراسة كثافه المرور بواسطة أساتذة من كليه الهندسية، لتصميم وتنظيم الشوارع ، ولكن هناك بعض الشوارع سيتم استكمالها بنهاية شهر يونيو القادم.

وأوصت اللجنة بموافتها بخطاب من محافظة الغربية بما تم الانتهاء منه من إنجازات بشأن تخطيط كافة الشوارع بمدينة المحلة الكبرى.

النقل الجماعي

كما ناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب أحمد البرلسي، بشأن عدم توفير خدمات النقل الجماعي في مدينة المحلة الكبرى، وضرورة الموافقة على إصدار التراخيص اللازمة لشركات النقل الجماعي لخدمة المواطنين الا انه حتى الآن لم يتم التعاقد مع اي شركة .

وطالب النائب أحمد البرلسي، بضرورة توفير خدمة النقل الجماعي يتبع وزارة النقل والمواصلات لخدمه اهالي مدينة المحلة الكبرى.

ومن جانبة قال عماد الدين محمود مستشار وزارة النقل والمواصلات ، أنه تم عقد اجتماع مع مسؤولي محافظة الغربية ، وننتظر مقترحات المحافظة حول طرح الخطوط التي يرونها مناسبة للعمل داخل المدينة او لربط المدينة بالمدن والقري الاخري قائلا: نحن في انتظار الخطوط المقترحه من المحافظة.

وأرجات اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البرلسي بشأن عدم البدء في أعمال تطوير محطة قطار منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية رغم إدراجها في الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2022/2023.وذلك لحين حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما ارجات اللجنه مناقشة طلب الإحاطة الرابع/ المقدم من النائب أحمد البرلسي بشأن عدم إنشاء كوبري بسلم كهربائي في محطة القطار بالمحلة الكبرى رغم الانتهاء من أعمال تجديد وتطوير المحطة، وإغلاق أحد النفقين اللذين يربطان بين رصيفي المحطة بسبب بعض المشاكل الهندسية لحين حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

اشتراك مترو أنفاق مخفض

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة الخامس/ والمقدم من النائب أحمد البرلسي، بشأن رفض وزارة النقل استخراج اشتراك مترو أنفاق مخفض لطلبة ثانوي تمريض التابعين لوزارة الصحة، لاشتراط وزارة النقل موافقة وزارة التعليم أولا.

ومن جانبه أفاد مسؤولي وزارة النقل والمواصلات، أن الوزارة عقدت بروتوكول مع وزارة الماليه لاستخراج كارنيهات للطلبة حيث تم استخراج ١٨٢ الف اشتراك للطلبة بمترو الأنفاق.