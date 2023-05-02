أسعار السلع في المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات.. كيلو الأرز بـ15 جنيها

أعلنت مديريات التموين بالمحافظات المختلفة استمرار مبادرات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، لدعم المواطنين، إذ توفر مديريات التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية وعدة شركات تجارية وسلاسل سوبر ماركت كبرى المواد الغذائية المختلفة للمواطنين، مابين أجبان وألبان وخضروات وسلع غذائية أساسية تصل لأكثر من 100 سلعة، وفقا لمديريات التموين.

وتصل التخفيضات داخل المجمعات الاستهلاكية إلى 30%، فضلا عن استمرار العمل بمنافذ معرض أهلا رمضان بالعديد من المحافظات، والتي تصل تخفيضاتها بالسلع الأساسية حتى 50%.

خريطة أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الإستهلاكية

وتنشر «الوطن» خريطة أسعار المنتجات والسلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات، وفقا لمديريات التربية والتعليم:

أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية في بني سويف

- كيلو الأرز المعبأ من 14.5 جنيه الكيلو.

- كيلو السكر 15 جنيها الكيلو.

- كيس مكرونة 8 جنيهات.

- كيلو دقيق فاخر 17 جنيها.

- زجاجة زيت لتر 35 جنيها.

أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية بالأقصر

- كيلو الأرز 15 جنيها.

- كيلو السكر 17 جنيها.

- كيلو الدقيق 15 جنيها.

- زيت صويا صافي 45 جنيها.

- علبة سمنة جنة 2 كيلو 87.5 جنيه.

- مكرونة 5 جنيهات.

أسعار السلع بالمجمعات الإستهلاكية بجنوب سيناء

سعر السكر 14.5 جنيه.

سعر الأرز 14.5 جنيه.

سعر الدقيق 18 جنيه.

سعر الزيت الخليط 35 جنيها.

سعر المكرونة 10 جنيهات.

أسعار السلع بالمجمعات الاستهلاكية بالمنيا

سعر كيلو السكر 15 جنيها

سعر الزيت 35 جنيها

سعر الدقيق 17 جنيها

أسعار السلع بالمجمعات الإستهلاكية بسوهاج

- سعر السكر 14.5 جنيه للكيلو

- سعر الزيت 37 جنيها.

- سعر الأرز 15 جنيها.

- سعر المكرونة 10 جنيهات.

- سعر الزيت الـ2 لتر 100 جنيه.

أسعار الأسماك بالمحافظات

بينما كانت أسعار الأسماك بمختلف منافذ المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات

- السمك البلطي يبدأ من 43 جنيها

- السمك البوري يبدأ من 75 جنيها.

- السمك المكرونة يبدأ من 55 جنيها.

- السمك الفليه قشر بياض 95 جنيها.

- سمك السردين 40 جنيها.

- جمبري حجم وسط 197 جنيها.

- السمك الثعابين يبدأ من 50 جنيها.

- السمك المرجان يبدأ من 40 جنيها.

- السمك الكابوريا يبدأ من 75 جنيها.

أسعار اللحوم بالمحافظات

بينما أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية كالتالي:

سعر اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

سعر اللحوم السودانية 165 جنيهًا.

سعر الكبدة الطازجة 190 جنيهًا.

سعر البفيتك الطازج 190 جنيهًا.

سعر اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.