إزالة 32 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه يجرى استكمال أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في مرحلتها الأولى والتي تستمر حتى 19 مايو المقبل، مشيرة إلى أنه تم خلال اليوم إزالة 32 حالة تعدي على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والري بنطاق مركز ومدينة دمياط على مساحة 9947 متر مربع.

إزالة 73 حالة

وأضافت المحافظ أن عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الأولى مطلع هذا الأسبوع، بلغت 73 حالة بمساحة 13485 متر مربع، منوهة إلى أنه تم توجيه كافة الأجهزة المعنية بالمتابعة الدورية لأعمال الإزالة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، والتصدي لها في المهد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة و تطبيق القانون.

متابعة دورية

وأشارت محافظ دمياط إلى أن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات بالمحافظة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحق الشعب وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ووجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.