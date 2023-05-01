رحلة «جمال» مع رزق الصالحية بدأت بـ«تجهيز المستشفيات»

جمال غنيم، من أبناء محافظة الشرقية، يبلغ من العمر 39 عاماً، قرر أن يصنع مستقبله بنفسه، إذ ترك عمله فى المجال الطبى وتجهيز المستشفيات والعيادات، وتوجيه اهتمامه إلى مجال الاستثمار الزراعى: «كان لى قريب سبقنى بعامين من الخبرة فى الاستثمار الزراعى نصحنى أن أخوض تجربته، ورغم العناء والمجهود الكبير، فإننى أحقق أرباحاً مُرضية».. حسب قوله لـ«الوطن».

ابن الشرقية، أضاف أن الأنظار تتجه حالياً للزراعة، فهى دائماً لا غنى عنها لتحقيق الاكتفاء الذاتى للدولة وتحقق الثراء، لافتاً إلى أنه لجأ لاستئجار قطعة أرض زراعية من مشروع شركة الصالحية للاستثمار الزراعى البالغ مساحتها نحو 55 ألف فدان، وبدأ باستئجار «بيفيت»، الذى تتراوح مساحته من 100 إلى 150 فداناً، والذى يعتمد خلاله على الزراعة الحديثة والميكنة الزراعية والرى المحورى.

إيجار الفدان 28 ألف جنيه وأرباحه أضعاف مصانع السكر تمدهم بالبذور والأدوية

ويشير «غنيم» إلى أن هذه المشروعات الزراعية مربحة للغاية، لافتاً إلى زراعة محاصيل يتم بيعها فى السوق المحلية وأخرى يتم تصديرها للخارج: «أميل لزراعة المحاصيل المحلية منذ بدأت تجربتى ومشروعى منذ عامين مثل السيلاج، الذرة الشامية، والقمح، لأستطيع تسويقها، خاصة أننى جديد فى العمل».

ويوضح أنه يستأجر الأرض الزراعية من الشركة من خلال مناقصات تُدفع بالتقسيط على أن يكون إيجار الفدان 28 ألف جنيه سنوياً، لافتاً إلى أنه سعيد بقرار اختيار مشروعه الزراعى الذى ولد منذ عامين، إذ يحقق أرباحاً مضاعفة حفزته على الاستمرار بالمشروع، بل ومضاعفة المساحة الحقلية المنزرعة لصالحه، ويزرع بها عدداً من المحاصيل فى كل دورة زراعية.