زيادة حركة التبادل التجاري عبر خط «العقبة - نويبع»

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل الاجتماع الـ80 للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل الأردني، المهندس ماهر أبوالسمن، وأحمد خلف، مندوبا عن وزير النقل العراقي.

واستعرضت الجمعية العمومية، نتائج أعمال الشركة والميزانية العمومية لعام 2022، والآليات والإجراءات التي اتخذت لتحقيق نتائج إيجابية ورفع تنافسية الخطوط التي تعمل بها الشركة، وزيادة معدلات «الإركاب» على بواخر الشركة، وتنويع وزيادة إيراداتها من الأنشطة التشغيلية، رغم الظروف والأزمات والتحديات التي واجهتها، والتي أثرت على بيئة العمل.

ارتفاع حركة التبادل التجاري عبر خط «العقبة - نويبع»

وأوضح التقرير، أنّ نشاط الشركة السياحي على خط «العقبة - طابا» شهد زيادة بنسبة 96%، حيث تعمل الشركة على نقل المجموعات السياحية بين المثلث الذهبي في الأردن «البتراء، ووادي رم، والعقبة»، ومنتجعات جنوب سيناء «طابا، وسانت كاترين، ودهب، وشرم الشيخ»، كما جرى استعراض ارتفاع حركة التبادل التجاري عبر خط «العقبة - نويبع» خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 53%، وزاد نشاط نقل الركاب بنسبة 18%، فيما ارتفعت نسبة المركبات المنقولة إلى 192%.

وشهد الاجتماع مناقشة خطط الشركة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، وجرى التأكيد على أنّ الشركة بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط «العقبة - نويبع» الذي يربط آسيا العربية بأفريقيا العربية، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في الموانئ خلال فترات الذروة، فضلا عن التأكيد على ضرورة فتح أسواق جديدة والتوسع في النشاط الملاحي لها.

زيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية

وأكد التقرير، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر بأشقائها في الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة، مشيرا إلى أنّ شركة الجسر العربي نموذجا ناجحا للشراكة العربية، ولها دور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الأفريقية، لافتا إلى ضرورة فتح أسواق جديدة والإسراع في تطبيق خطط الشركة لبناء مراكب جديدة لاستمرار تحقيق أفضل النتائج، خاصة وأنّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتحديث السفن التابعة لكل شركات الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

أهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة

ةأشار إلى أنّ وزارة النقل تضع إمكاناتها لاستمرار نجاح الشركة واستمرار تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب، والمحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة، والاستمرار بنهج التطوير والتحديث، وتوفير التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، بما يؤدي إلى تحقيق الربط بين آسيا العربية وأفريقيا العربية، مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبيه والعاملين بالشركة.