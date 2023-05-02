مصرع 6 وإصابة 30 في تصادم عشرات الشاحنات بولاية إلينوي الأمريكية

أعلنت شرطة ولاية إلينوي الأمريكية، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما تعرض عشرات للإصابة في أعقاب حادث تصادم سيارات شاحنة، سببتها عاصفة في جنوب الولاية.

ووفقا لموقع سكاي نيوز عربية، فإن الشرطة أوضحت أن الحادث وقع على الطريق «آي 55»، جنوب سبرينجفيلد في وسط إلينوي.

أيضا، فقد أكد مكتب الطبيب الشرعي مصرع ستة على الأقل في الحادث، وأصيب ما يزيد عن 30 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى.

ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن ضابط شرطة قوله، إن الحادث أسفر عنه تصادم ما يتراوح بين 40- 60 سيارة شاحنة.

الشرطة أرجعت سبب هذه الحوادث إلى الرياح الشديدة

وأرجعت الشرطة سبب هذه الحوادث إلى الرياح الشديدة التي هبت في المنطقة فحملت الأتربة من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع، الأمر الذي أدى إلى انعدام الرؤية.