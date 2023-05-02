القبض على موظفة بالبريد اختلست 90 ألف جنيه من حسابات العملاء 

ألقت مباحث إمبابة، القبض على موظفه بالبريد اختلست 90 ألف جنيه من حسابات عملاء التوفير، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة يفيد فيه ورود محضر للقسم من شرطة البريد التابع للإدارة العامة والمواصلات مفاده قيام موظفة 50 سنة باختلاس مبلغ 90 ألف جنيه من حسابات عملاء التوفير، أثناء عملها موظفه خدمه مكتب بريد المنيرة.

ضبط المتهمة واعترافها بالواقعة

انتقل فريق المباحث إلى مكان الواقعة وألقى القبض على المتهمة بمعرفة المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة، وبمواجهتها اعترفت أمام العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال بارتكابها الواقعة وقامت بسداد ألف جنيه وعجزت عن سداد بقية المبلغ المختلس، وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.