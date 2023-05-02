تراجع أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق

تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق، حيث شهدت الأسعار الفترة الماضية هدوءا ملحوظا في ظل الإقبال على شراء الخضروات والفاكهة طوال العام، خاصة على الموسمية، مثل المانجو والبطيخ، وفق ما قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح النجيب، أنّ سعر الطماطم اليوم يتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه، والبطاطس بين 4 و5 جنيهات، والكوسة بين 3 إلى 7 جنيهات، والملوخية بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، والثوم بين 5 و11 جنيها، كما يتراوح سعر البصل بين 4 و9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء بين 5 و9 جنيهات، بعد أن وصل سعرها لـ14 جنيها، والباذنجان البلدي والرومي بين 2.5 و4.5 جنيه.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-5-2023 في الأسواق تتراوح بين 3 و5 جنيهات بالنسبة للخيار البلدي، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، والبروكلي بين 5 إلى 8 جنيهات، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 10 إلى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وتابع أنّ سعر التفاح الأمريكي يتراوح بين 18 و30 جنيها، والخوخ بين 5 و15 جنيها، كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و17 جنيها، والجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر بين 30 إلى 40 جنيها.