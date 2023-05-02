تأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص في المطرية لـ20 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة المتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة المطرية لـ20 مايو.

وجاء في أمر إحالة القضية، أنّ المتهم الذي يعمل «عامل»، عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه «م. أ» 28 عاما، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، مسددًا له عدة طعنات بمناطق متفرقة في الجسده، أحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته بمنطقة أرض الليمون بالمطرية، بسبب خلافات مالية بينهما، ووقوع مشاجرة بعد حدوث مشادة كلامية.

وحسب ما جاء في أمر إحالة القضية، أحرز المتهم وحاز سلاحا أبيض «سكين» دون مسوغ من الجهات المختصة أو ترخيص يسمح له بذلك.

بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المطرية، يفيد بالعثور على جثة لشاب في نهاية العقد الثاني من عمره، مصاب بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبيّن صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم الذي أدلى باعتراف بسبب حدوث مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بينه وبين المجني عليه، انتهت باستلاله سلاحا أبيض، وسدد عدة طعنات له أودت بحياته.