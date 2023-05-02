إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية في الشرقية 

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة، وتطبيق القانون على المخالفين دون محاباة لأحد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم مع إزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

لجان لرصد التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مديريه الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية قامت خلال شهر ابريل الماضي بتشكيل لجان لرصد التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن رصد 28 حالة على مساحة 22 قيراطا و12 سهما أرض زراعية بعدد من قري مراكز المحافظة.

وذكر وكيل وزارة الزراعة، أنه تم الانتهاء من إزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعية والواقعة علي مساحة 22 قيراطا و12 سهما، بجانب إزالة حالة تعدي قديمة علي مساحة 12 سهما وذلك في المهد بجانب رفع الأنقاض الناتجة عن الهدم واعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.