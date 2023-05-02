إبحار 107 مراكب صيد بالبرلس وهدوء في حركة أمواج البحر المتوسط

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بمدينة البرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 107 مراكب صيد كبيرة أقلعت، اليوم الثلاثاء، ضمن رحلات صيد للعمل داخل مياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل المدينة، لافتاً إلى أن حركة الأمواج اليوم هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، وتسمح بالاقلاع لعدد من مراكب الصيد حتى مساء اليوم.

إقلاع مراكب «القنار» بسواحل البرلس

وأشار رئيس الجمعية لـ«الوطن»، إلى أن من بين تلك المراكب التي أقعلت اليوم الثلاثاء 25 مركب صيد «القنار»، والتي تبحر لمدة 20 يوماً ثم تعاود لشواطئ البرلس مرة أخرى، موضحا إبحار عدد آخر من مراكب الصيد من بين تلك المراكب التي أقعلت اليوم تبحر لمدة أسبوع.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ، والتي بلغت نحو 10كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، وكذلك الرطوبة بلغت 31%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 29درجة، والصغرى 13 مئوية.