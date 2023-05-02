59 منتخبًا يتنافسون على ميداليات «التراب» بكأس العالم للرماية اليوم

تتواصل اليوم، فعاليات منافسات بطولة كأس العالم لرماية الخرطوش في يومها الثامن على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منافسات التِراب، والتي تُقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 راميا ورامية من مختلف أنحاء العالم.

بداية ساخنة في منافسات التراب بالبطولة

وبدأ من صباح اليوم منافسات التِراب، في ظل أجواء منافسة ساخنة بين الفرق المشاركة، حيث تستمر فعاليات البطولة حتى يوم الخميس 4 مايو الجاري، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، التي يُشارك فيها 59 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن لدينا أبطال مصريين وعرب متميزين في التِراب وسينافسون على المراكز الأولى، وستكون المنافسات قوية بين الجميع.

اتحاد الرماية: أبطال العالم المصنفون يشاركون في منافسات التراب

وأضاف «حسني»، أن المنافسات اليوم تشهد قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال والسيدات مؤكدًا أن بطولة كأس العالم للخرطوش تشهد حضور أبطال العالم المصنفين، من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

جدير بالذكر أن نتائج نهائي منافسات الإسكيت للفرق مختلط في بالبطولة ب، أسفرت عن فوز الهند بالمركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية عن طريق الراميين «أحمد خان ميراج، وجنيمات سيخون»، وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية المكسيك عن طريق الراميين «لويس راؤول غالاردو أوليفروس، جابرييلا رودريجيز»، وجاء في المركز الثالث والميدالية البرونزية إيطاليا عن طريق اللاعبين «جابرييل روسيتي، سيمونا سكوتشتي».