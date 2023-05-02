حبس سائق متهم بدهس طفل في عين شمس 

أمرت النيابة العامة بحبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة مصادمته بطفل، وإصابه باضطراب في درجة الوعي وجروح متفرقة بالجسم، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية من كشف ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بالقاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبالها لطفل 7 سنوات، ومصاب باضطراب في درجة من الوعي وجروح متفرقة في جميع الجسم إثر حدوث مصادمة، وأقرر والده بأنه خلال سير نجله بمحل البلاغ اصطدمت به سيارة ميكروباص وفر السائق، وبالتحريات أمكن ضبط قائد السيارة، واعترف بارتكاب الواقعة، وتبين عدم حمله لتراخيص، وتمت إحالته للنيابة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

قال المحامي بالنقض ياسر سيد، إنّ قانون المرور حدد عقوبات رادعة على كل من يقود سيارته برعونة، ويؤدي حركات استعراضية في الطريق العام والتباهي والتفاخر بها، لأنه يعرض المواطنين إلى الخطر، ويؤدي إلى وقوع كثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

حبس وغرامة للمتهم

وأضاف أنّ قانون المرور نص على: «كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفقًا للمادة 238.

وأشار إلى أنّ قانون المرور الجديد يعاقب: «بالحبس وغرامة تبدأ من 4 آلاف جنية ولا تتجاوز الـ8 آلاف جنيه، وسحب التراخيص مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عن 3 سنوات».

وأكد أن قانون المرور حدد في مادته رقم 75 عقوبة ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.