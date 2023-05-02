مبعوث «السيادة السوداني» في مؤتمر صحفي بالجامعة العربية: القوات المسلحة تسيطر على الوضع

قال السفير دفع الله الحاج علي مبعوث مجلس السيادة السوداني بالجامعة العربية إنه التقى بالسفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، ومساعده حسام زكي، بصفته مبعوثا رئاسيا من الرئيس البرهان، وجرى التحدث طويلا حول ما يجري بالسودان.

أضاف مبعوث مجلس السيادة السوداني بالجامعة العربية في مؤتمر صحفي يعقده الآن بالجامعة العربية، وتنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تحدث طويلا حول أن ما حدث بالسودان هو تمرد من ميليشيا على القوات المسلحة السودانية التي هي المؤسسة الوطنية الشرعية المناط بها حماية وحدة أراضي السودان وأمنه واستقراره بموجب الدستور الوطني السوداني.

وشدد مبعوث مجلس السيادة السوداني بالجامعة العربية، على أن الوضع بالسودان تتم السيطرة عليه بواسطة القوات المسلحة السودانية التي توخت الحذر في ألا يحدث ضرر كبير وسط المدنيين الذين انتشر في أوساطهم عناصر ميليشيا قوات الدعم السريع المتمردة، حينما تسربو وسط الأحياء السكنية وجعلو من المستشفيات والمؤسسات الحيوية في البلاد وفي العاصمة مناطق ارتكاز وطردوا من بداخلها وروعوهم، خاصة الكوادر الطبية بتلك المستشفيات وقتلوا عددا من العناصر والكوادر الطبية، ما أحدث وضعا إنسانيا متأزما.