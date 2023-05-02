مبعوث «السيادة السوداني» في مؤتمر صحفي بالجامعة العربية: ما حدث انقلاب على الشرعية

قال السفير دفع الله الحاج علي مبعوث مجلس السيادة السوداني بالجامعة العربية، إنه يجري العمل الآن، على التعاون والتنسيق، وجرى السماح لكل من يرغب بتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة عن طريق مطار بورسودان، والقوات المسلحة أيضا سمحت بأن يتم إخلاء كل من يرغب الإخلاء من السودان عبر سفارتهم، ونسقت مع تلك السفارات وتم الإخلاء بسلام، مشددا على أن ما حدث هو انقلاب على الشرعية لتسلم السلطة بلا مبرر ولا يوجد أي منطق بأن يكون هناك طموحا مثل هذا، خاصة أن الرئيس البرهان، والمجلس العسكري في مجلس السيادة، قالوا أكثر من مرة قبل اندلاع هذا النزاع أنهم على استعداد لتسليم السلطة عبر عملية سياسية يرتضيها جميع الشعب شاملة، وألا يكون فيها أي إقصاء، خاصة أن مكونات الشعب السوداني بمختلف تبايناتها السياسية يجب أن تشارك بالعملية السياسية.

أضاف مبعوث مجلس السيادة السوداني بالجامعة العربية في مؤتمر صحفي يعقده الآن بالجامعة العربية، وتنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما تنجلي هذه الأزمة قريبا وتتحقق وتسيطر الشرعية في البلاد سيكون الأمر خلاف ما كان عليه، حيث سيتم الدخول وترتيب عملية سياسية واسعة شاملة لا يتم إقصاء أي من الكيانات السياسية السودانية إلا ما سبق واتفق عليه السودانيين للتمهيد للإنتقال الديموقراطي الحر.

وتابع مبعوث مجلس السيادة السوداني بالجامعة العربية بأن عدم استقرار السودان وتفككه ما هو إلا تفكك للإقليم وما بعد الإقليم.