إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

تمكنت الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 21، من إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بقرى مركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

جاء ذلك، بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، والرائد محمد هاني، رئيس مباحث الحامول.

تنفيذ إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء مخالف، وتعديات على أراض زراعية بقرى مركز الحامول باستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة، إضافة لمعدات تحسين الأراضي، وتم تنفيذ إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بقرى المركز بإجمالي مساحة 1463 متر.

إزالة 58 حالة على مساحة 34 فدان و18 قيراط خلال 4 أيام

وأضاف المحافظ، أنه سبق إزالة 46 حالة، على مساحة 34 فدان و11 قيراط، ليكون مجموع ما تم إزالته خلال 4 أيام، 58 حالة على مساحة 34 فدان، و18 قيراط، مؤكداً أنه شدّد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصةً في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.