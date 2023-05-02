«الأرصاد»: 10 مناطق الأكثر ارتفاعا للحرارة في طقس الغد.. وأسوان تسجل 37 درجة

كشفت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على أن تتراجع الحرارة في 4 مناطق وترتفع في 10 محافظات، مع ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على أن يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا يكون مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأربعاء

والمدن الأكثر برودة هي سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية والعظمى 25 درجة، ونخل 11 الصغرى، والعظمى 25 درجة، والعريش الصغرى 16 والعظمى 24 درجة، ورفح العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية

المدن الأكثر حرارة غداً

بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد فإن المدن الأكثر حرارة غداً هي سيوة العظمي 34 والصغرى 21 درجة وأسوان العظمى 37 والصغرى 20 درجة، وأبو سمبل العظمى 36 والصغرى 19 درجة والوادي الجديد العظمى 35 والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 36 والصغرى 19درجة، والأقصر العظمى 36 والصغرى 19درجة وسوهاج العظمى 36 والصغرى 18 درجة وأسيوط لعظمى 35 والصغرى 18 درجة والمنيا العظمى 34 والصغرى 18 درجة، وبني سويف العظمى 34 والصغرى 17 درجة.