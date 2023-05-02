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«الجوازات» تعلن المستندات المطلوبة للحصول على إقامة مؤقتة للسياحة

كتب:

محمد سيف
07:10 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
جواز سفر

جواز سفر

أعلنت مصلحة الجوازات والهجرة، خطوات الحصول على إقامة مؤقتة للسياحة في مصر، وحددت المستندات المطلوبة وغيرها من الإجراءات التي يجب استيفائها حتى تحصل على الخدمة بشكل سريع من قبل مصلحة الجوازت والهجرة في العباسية أو عن طريق منصة وزارة الداخلية ومصر الرقيمة واتباع التعليمات الإلكترونية حتى يتم استيفاء الأوراق.

وتنشر الوطن، خطوات الحصول على إقامة مؤقتة للسياحة داخل مصر في عدة خطوات، وأن مصلحة الجوازات قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين، وتوسعت في الخدمات الإلكترونية لسرعة إنجاز المهام المطلوبة، وهي:

المستندات المطلوبة لاستخراج إقامة مؤقتة للسياحة 

- توكيل رسمي

- جواز السفر 

- صورة منه

- صورة شخصية واحدة

- إقرار من الوكيل

- طابع تنمية شروط الحصول على الخدمة 

-  السن: حد أدنى 21 سنة

- وجود ترخيص السياحة

- الزيارة

- العلاج

- يجب السفر خلال 15 يوما بعد انتهاء الإقامة مباشرة

خطوات الحصول على إقامة مؤقتة للسياحة

وفيما يلي خطوات الحصول على إقامة مؤقتــة للسياحة:

-  طلب الخدمة من موظف الشباك

- ملء إقرار مكتوب

- شراء طابع تنمية 

- طابع شرطة وإرفاقه بالإقرار

- تسليم المستندات والإقرار

- دفع الرسوم في الخزينة

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.