إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ«زراعي بني سويف الواسطي»

أُصيب 9 أشخاص اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بالطريق الزراعي القاهرة - أسوان في اتجاه مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب ميكروباص بزراعي بني سويف الواسطى

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسوان الزراعي، بالقرب من مركز الواسطى شمال المحافظة أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، وجاري تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور أكرم سعد مدير عام المستشفى.