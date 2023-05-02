مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: نستهدف رفع معدل النمو والعدالة الاجتماعية

قال الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن فكرة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة لخروج الحوارات بين الناس إلى الفضاء العام لتحقيق مصلحة الوطن.

8 لجان للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني

وأضاف «جلال»، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إن المحور الاقتصادي في الحوار الوطني يضم 8 لجان، وهي لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، لجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.

العبور الآمن للأزمة الاقتصادية الحالية

وتابع بأنّ هذه اللجان يفضل دمجها تحت 3 عناوين، الأول هو العبور الآمن للأزمة الاقتصادية الحالية، ويندرج تحتها تضخم الأسعار والدين العام، العنوان الثاني خاص بمعدل النمو، ويندرج تحت الصناعة والسياحة والاستثمار العام والخاص والزراعة، وأخيرا العدالة الاجتماعية، وهو نصيب الناس بشكل عادل من مقدرات الدولة، وهذه العناوين هي أهداف المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

وأوضح أن لا بد من تحديد السؤال الصحيح حين نناقش أي أزمة، فنصف إجابة على السؤال الصحيح أهم من إجابة كاملة على السؤال الخطأ، ونحن لا نستهدف من الحوار الوطني محاكمة الحكومة، بل مهمتنا إخراج توصيات لصالح الوطن وليس لصالح أي مجموعة.