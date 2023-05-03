إنبات الشعير بأرباح تصل إلى 60 ألف جنيه أسبوعيا.. أعلاف للإتجار والتربية

يبحث مربيو الحيوانات والطيور سواء كان الغرض للاستهلاك الشخصي أو بغرض الاستثمار والتجارة عن أقل التكاليف في توفير الأعلاف لمشروعاتهم بما يعود بالنفع على الإكثار من الثروة الحيوانية والداجنة، وتستعرض «الوطن» تجربة حيّة لأحد الأشخاص الذي وفّر علف بروتيني من إنبات الشعير بقيمة غذائية مرتفعة، موفرا تكلفة كبيرة، فضلا عن الإتجار فيه وتحقيق أرباح طائلة من بيعه للتجار والمستهلكين.

مشروع حسام في إنبات الشعير البروتين النباتي

وتستعرض «الوطن» تجربة الشاب «حسام نوّارة» من محافظة الشرقية، في إنبات الشعير البروتين النباتي ذو القيمة الغذائية المرتفعة بأقل التكاليف والحصول عليه في أقل توقيت زمني واستخدامه كتغذية للحيوانات والطيور أو إضافته للأعلاف، كما ويمكن زراعته بالإنبات ودون تربة على أسطح المنازل وشرفاته مع تهيئة البيئة المناسبة بإدخال الضوء ودرجات الحرارة والري المناسب.

حسام حقق فائضا من إنتاج الشعير فلجأ للاتجار به وحقق أرباح

ويقول حسام، لـ«الوطن» أن تجربته مع إنبات الشعير وفرت عليه الكثير أثناء تربية الدواجن والماعز، لافتا إلى أنه حقق فائضا من إنتاج الشعير فلجأ للاتجار به وحقق عن ذلك أرباحا مجزية، موضحا أن التكلفة للإنبات تبدأ بقيمة جنيه واحد وأقل لكل كيلو شعير فيما ينتج عن كل كيلو شعير بعد الإنبات نحو 8 إلى 9 كيلو لاستخدامه كأعلاف للحيوانات والطيور.

الطريقة المثلى لإنبات الشعير والتكاليف

ويوضح حسام الطريقة المثلى لإنبات الشعير والتكاليف، وهي إحضار الشعير بشرائه من العطار أو بائع الحبوب أو الذين لديهم محصول الشعير حصيلة زراعته، بأي كمية من النبات وتكون الخطوات كالتالي:

خطوات إنبات الشعير

- إحضار الشعير ثم غسله والتخلص من الشوائب حتى لا تتعفن في مرحلة الإنبات.

- نقع الشعير بعد غسله ويضاف قدر فنجان من الكلور لكل 10 كيلو جرام من الشعير في إناء وتركه لمدة تصل ساعة للقضاء على الفطريات والبكتريا.

- يصفى الشعير من ماء الكلور، ويضاف له ماء غزير ويتم تركه 12 ساعة منقوعا في المياه أو أكثر.

- يتم انتشال الشعير من مياه النقع، ثم يتم فرده طبقات رقيقة على صواني مجهزة للإنبات تتصف بأن بها ثقوب دقيقة كالمصفاة، أو حتى دون تكلفة يمكن وضعها على ورق جرائد أو ورق كرتون أو وضعها على برنيكة طماطم أو فراولة.

- يتم وضع الصواني المفرود عليها الشعير ووضعها على سطح المنزل أو البلكونة.

- يجب مراعاة تعرض النبات للضوء مع توفير درجات حرارة مناسبة.

- ويتم ري الشعير على الصواني بري غزير خلال أول يومين للإنبات مع تغطيته بأقمشة أول أسبوع.

- يبدأ النمو الخضري للشعير أول 4 أيام، ثم يكتمل النمو الخضري في حوالي 8 إلى 10 أيام وبهذا يكون جاهزا للاستخدام.

تكاليف مشروع إنبات الشعير

ويشير حسام إلى التكلفة كالتالي: يتم شراء الشعير بتكلفة تتراوح ما بين 10 إلى 12 جنيها للكيلو حسب المنطقة التي يباع بها، فيما ينبت كل كيلو شعير نحو 10 كيلو من الشعير بعد الإنبات الخضري، لافتا إلى أن الإنتاجية تصل 10 أضعاف، وكل كيلو شعير يحقق أرباح تصل 60 جنيها وبهذا يحقق الطن من الشعير أرباح إنبات الشعير تصل لنحو 60 ألف جنيه من أصل قيمة رأس المال التي لا تتخطى 1000 جنيه والكمية كلما تضاعفت يتضاعف في المقابل الربح، ويمكن تسويقها وبيعها أو الفائض منها للمزارع التي تربي الدواجن والأوز والمواشي أو بيعها للمستهلك.