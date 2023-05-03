تعرف على أهم قضايا المحور الاقتصادي.. يضم 8 لجان رئيسية 

تنطلق الجلسة الافتتاحية لـ الحوار الوطني، في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم، في أرض المعارض بمدينة نصر، بمشاركة واسعة وفعالة من كل القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، للتشاور مع جميع الأطراف في هذا الحوار.

وتندرج اللجان الفرعية للحوار الوطني تحت 23 محاور رئيسية: المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور المجتمعي.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أهم لجان المحور الاقتصادي، الذي يتكون من 8 لجان وتندرج تحت هذه اللجان عددًا من الموضوعات، وهي:

أولًا: لجنة التضخم وغلاء الأسعار

1- الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار.

2- آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار.

3- الإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي

1- الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.

2- آليات الإصلاح.

3- الدين العام.

ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة

1- أولويات الاستثمارات العامة.

2- ملكية وإدارة أصول الدولة.

3- تمويل الاستثمار العام.

رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)

1- الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين المواقع والفرص والتحديات.

2- مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد.

3- مناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.

خامسًا: لجنة الصناعة

1- أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.

2- أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

3- دور الدولة في التنمية الصناعية.

4- سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائي

1- دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير.

2- دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون.

3- صلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية

1- برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة.

2- سياسات العمل.

3- سياسات الأجور والمعاشات.

4- سياسات الضريبية.

5- سياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

ثامنًا: لجنة السياحة

1- أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج

2- تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقة ونقل)

3- وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي).

4- صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.