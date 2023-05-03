تعرف على أهم رؤى وأهداف الحوار الوطني قبل انطلاقه

تحت مظلمة الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنطلق أولى جلسات الحوار الوطني، بأرض المعارض بمدينة نصر، بعد قليل، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي تنظيمه، بالتنسيق مع تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

رؤية الحوار الوطني

يعد الحوار الوطني دعوة للتواصل الفعال بين جميع أطياف المجتمع وقواه السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى سماع وجهات النظر المختلفة وخلق فرص تبادل الرؤى والمقترحات للوصول بمساحات مشتركة نحو الجمهورية الجديدة.

أهداف الحوار الوطني

تنص أهداف الحوار الوطني على كل من:

- تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة القادمة.

- الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحًا التي تهم المواطن المصري.

- الكشف عن كوادر مؤهلة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية. والاجتماعية

- ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها في جميع المجالات

- دعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل.

جهود المرحلة التحضيرية

- إصدار قرار تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

- إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني.

- إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطني.

- إصدار لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.

- استقر مجلس الأمناء بالتوافق على اختيار 44 مقررًا ومقررًا مساعد للمحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية.

- انتهى مجلس الأمناء من تشكيل المحاور واللجان النوعية والفرعية وتحديد قضاياها.

- قرر مجلس أمناء الحوار الوطني الانعقاد الدائم للمجلس.

- أعلن مجلس الأمناء خطة انعقاد الجلسات النقاشية على التوازي بواقع 3 أيام على الأقل اسبوعيًا لجميع المحاور.