حبس شخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة 

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة غسل 7 ملايين جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبي، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط شخصين، ومقيمان بمحافظة القاهرة، لاتهامهما بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، ومحاولتهما لغسل تلك المتحصلات بطريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداعها بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرهما لصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت بـ7 ملايين جنيه تقريبا، وتمّ عرضهم على النيابة العامة.

العقوبة التي تنتظر المتهمين

وعقب ياسر سيد، المحامي بالنقض، على الواقعة قائلًا إنَّ القانون حدد عقوبات للإتجار في النقد الأجنبي خارج البنوك، بالحبس والغرامة ومصادرة هذه الأموال، أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر».

أو يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أي من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003.

غرامة تعادل قيمة المبلغ المضبوط

وأكّد المحامي، أنَّ كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.