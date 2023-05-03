عضو «التنسيقية» لـ«الوطن»: الحوار الوطني يتضمن مقترحات مقدمة من المواطنين

قال النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجلسة الافتتاحية تأتي بعد عام كامل من المناقشات والحوار حول القضايا المختلفة التي طرحت خلال العام الماضي، وشاركت فيها القوى السياسية، فضلا عن أن هناك مقترحات لم تقتصر على الأحزاب والقوى السياسية بل هناك مقترحات قٌدمت من العديد من المواطنين المصريين للحوار الوطني.

وأضاف «عبد العزيز» خلال تصريحات لـ«الوطن» أن الحوار الوطني يشهد محاولة الوصول إلى أقرب مساحة من التواصل، وبالتأكيد هذا التواصل ليس معناه الاتفاق مائه بالمائة وإنما في الأصل هناك آراء متعدة لأن الحوار الوطني يجمع الأحزاب السياسية من اليسار إلى اليمين ومن الأغلبية للمعارضة، وبالتأكيد هناك خلافات في وجهات النظر ولكن كلما استطعنا أن نصل إلى أكبر مساحة من التوافق فإن ذلك يؤدي إلى المزيد من الإصلاح السياسي والوصول إلى أنجح طريق للتحول الديمقراطي.

وأشار إلى أن لجنة العفو الرئاسي طمأنت الجميع بأنه ستكون هناك مجموعات من الشباب سيتم الإفراج عنهم وفقا لإجراءات الحوار الوطني، وقريبا سيكون هناك مجموعة متتالية تتعلق بملف العفو الرئاسي، فضلا عن أن اللجنة تعمل على مدار عام واستطاعت المساهمة في خروج 1200 شاب من المحبوسين واستطاعت تأهيلهم بشكل يساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية: «لجنة العفو الرئاسي رسالة مطمئنة لكل القوى والأحزاب السياسية».