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انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.. بث مباشر

كتب:

نرمين عفيفي
03:34 م | الأربعاء 03 مايو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، المقامة بقاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر، قبل قليل.

وصرّح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأنّه استمرارا لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني، فممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعا لمتابعة الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، في قاعة نفرتيتي بمركز المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر.

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بقلم نرمين عفيفي