المتهمان بسرقة سيارة في عين شمس: «كسرنا هواية الباب وخدناها»

خضع المتهمان بسرقة إحدى السيارات في منطقة عين شمس بالقاهرة، إلى جلسة تحقيق أجريت معهما، اعترفا خلالها بكل تفاصيل واقعة السرقة.

وتستعرض «الوطن»، اعترافات المتهمين حول الواقعة أمام جهات التحقيق.

كيفية سرقة السيارة

كشف أحد المتهمين عن طريقة سرقة السيارة خلال جلسة التحقيق قائلا: «لقينا السيارة مركونة في شارع في منطقة عين شمس، وخدنا بالنا إننا ممكن نفتحها من هواية الباب اللي ورا»، موضحين أنهما قاما بكسر هواية الباب الخلفي، من أجل فتح السيارة وسرقتها.

وأضاف المتهم أثناء التحقيق معهما: «بعد ما فتحنا العربية خدناها وهربنا بسرعة من المكان، ومكناش متوقعين إن الشرطة هتعرف توصل لنا»، مشيرا إلى أنهما يقيمان في الأساس في محافظة كفر الشيخ.

القبض على المتهمين

كانت وزارة الداخلية، أعلنت اليوم الأربعاء، القبض على المتهمين بسرقة سيارة أحد الأشخاص في منطقة عين شمس بالقاهرة، واتضح من خلال التحريات أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة ومقيمان في محافظة كفر الشيخ، وتم التحفظ على السيارة المسروقة، وإحالتهما إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهمين ينتظران عقوبة قانونية تصل إلى الحبس، وذلك في حالة إذا لم تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد آخر، وذلك حسب المادتين 317 و318 من قانون العقوبات.