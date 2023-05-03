إزالة 27 حالة تعدي على أملاك الدولة ضمن «الموجة 21» بالقليوبية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية، ضمن أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات وسلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة، للحفاظ على حقوق الدولة.

وأسفرت حملة اليوم، عن إزالة عدد 12 حالة تعدي على أملاك الري وعدد 15 حالة على أملاك السكة الحديد، بالإضافة إلى إزالة الطابق الثاني لأحد المنازل المخالفة على مساحة 150 مترمربع تم رصده من خلال وحدة المتغيرات المكانية، وإزالة جمالون حديدي على مساحة 2500 مترمربع.

وجرت الإزالة بشكل كلي، باستخدام معدات الوحدة المحلية، بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.

ومن الجدير بالذكر، أنه منذ انطلاق الموجة 21 يوم السبت الماضي، تمت إزالة 118 حالة تعدي على مساحة 122170م2 تقريبا.

إزالة جميع التعديات بالقليوبية

وأكد محافظ القليوبية، أن الاستمرار في إزالة جميع التعديات، حتى تكون رسالة ردع عامة لكل المخالفين، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة المعدات المستخدمة في الإزالات، لإزالة أكبر قدر من المخالفات، وأن تلك المخالفات تم رصدها من وحدة المتغيرات المكانية، وذلك على مدار الفترة الماضية، التي تقوم برصد أي متغير على الأرض بشكل فوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه مرتكبي المخالفة لمنع البناء العشوائي، والتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص.

عدم التهاون مع أي من المخالفين

وفي السياق ذاته أكد محافظ القليوبية، عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة، لإزالة أي تعديات في المهد لإسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

وأكد محافظ القليوبية، ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة، والاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، موجها بالمتابعة المستمرة، وإزالة أي تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين، لافتا إلى ضرورة أن تكون الإزالة حتى سطح الأرض، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضي أملاك الدولة، مشددا على ضرورة تواجد ممثلي جهات الولاية خلال عملية تنفيذ الإزالات.

يذكر أن حملات الموجة 21 بدأت يوم السبت 29 أبريل الماضي، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ويتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن سلسلة الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.