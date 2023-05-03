نستعرض عدد 6 حالات لكي تؤهلك للحصول على «فيزا»، برنامج كرامة بكفر الشيخ، التي تشمل عدد من الحالات من بينها فئات أصحاب العجز، وكذلك المعاقين، التي تسعى الدولة بهدف رعاية عدد من الفئات المستحقة، من خلال برنامج «كرامة»، ورعايتهم هم وأسرهم طبقاً لعدد من الحالات، التي سوف نتناولها بالتفصيل.

6 حالات تؤهلك للحصول على فيزا برنامج كرامة بكفر الشيخ

وأكد إبراهيم سليمان، مسئول برنامج «تكافل وكرامة»، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن عدد 6 حالات تؤهلك للحصول على «فيزا» برنامج كرامة بكفر الشيخ، التي يجب أن يعرفها جموع المواطنين، أنه برنامج استحقاق فردي للأشخاص يستهدف التالي:

- الشيخوخة فوق 65 عام.

- فئة العجز الكلي.

- المعاقين.

- الأيتام الذين تزوجت أمهاتهم بعد وفاة والدهم.

- أولاد المطلقات الذين تزوجت أمهاتهم بعد الطلاق.

- أولاد المسجونين والذين تزوجت أمهاتهم بعد سجن الزوج، تحت مسمى معاش الطفل.

تقديم الأوراق في وحدات الشئون الاجتماعية التابع لها

وأشار أيضا أن تقديم تلك الفئات المستحقة السابق ذكرها، سوف يكون من خلال وحدات الشئون الاجتماعية التابع لها، في محافظة كفر الشيخ، وذلك كلاً حسب مكان إقامته، سواء أن كان قرية، أو مدينة، ثم يعقب ذلك إجراء البحوث الخاصة بكل متقدم، للتأكد من صدق المعلومات، والأوراق المقدمة في هذا الصدد.