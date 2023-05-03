رئيس برلمانية «حماة الوطن»: جلسة الحوار الوطني الافتتاحية عبرت عن كل قوى المجتمع

وصف النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بـ«الكاشفة»، عن تنوع كبير في الرؤى لكل المتحدثين بها، والمعبرة عن قوى المجتمع، ما يعيد وحدة الصف بين كل القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال «شلبي»، في بيان أصدره، اليوم، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسجلة للمشاركين في الحوار الوطني، تعكس التأكيد على جدية القيادة السياسية في التعامل مع الحوار الوطني، وما سيأتي به من توصيات، والاستماع إلى كل الآراء من القوى السياسية المشاركة، باعتبارها جزء أصيل من بنية المجتمع والدولة بشكل عام، وأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية، وأن حجم التنوع، والاختلاف فى الأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التي ينتظرها الجميع.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن للحزب من أوائل القوى السياسية التي دعمت وسارعت للمشاركة في هذا الحوار الوطني، وحرصت على نجاحه وتحقيق أهدافه باعتباره وثيقة تاريخية للعبور بالتحديات الراهنة نحو الجمهورية الجديدة، والتي تحتاج لتكاتف الجميع وتتماشى مع تطلعات كل القوى السياسة والشعب من أجل حياة كريمة لكل المصريين، مؤكدا أن الحوار الوطني يمثل أداة مهمة نحو توحيد الجبهة الداخلية خلف الدولة المصرية، في مواجهة التحديات الاقتصادية.