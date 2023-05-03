إصابة 3 من أسرة واحد بتسمم غذائي في الوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بالاشتباه في أعراض التسمم وتم وضعهم تحت الملاحظة الطبية، بعد تناولهم وجبة غذائية فاسدة ، إلا أنه بعد فترة ظهرت عليهم الأعراض، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى الخارجة التخصصي لعلاجهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

بلاغ بإصابة 3 من أسرة واحدة بأعراض تسمم غذائي

تلقى مدير أمن محافظة الوادي الجديد، اللواء محمد أبو الليل، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخارجة، يفيد وصول 3 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وعليهم أعراض التسمم الغذائي، وجاري اتخاذ الإجراءات الطبية لعلاجهم، وسؤالهم عن سبب ظهور أعراض التسمم عليهم.

بيانات المصابين بالتسمم في الوادي الجديد

وقال مصدر طبي بمستشفي الخارجة التخصصي، لـ«الوطن» إنّ المستشفى استقبل 3 مصابين بأعراض التسمم وهم: «دينا.ح.م»، 43 سنة، و«أحمد.م.ر»، عام ونصف، «هند. م.أ»، 26 سنة، مقيمون جميعهم قرية «الكويت» التابعة لمركز الخارجة باشتباه تسمم مع قيء مستمر وإسهال إثر تناول وجبة غداء ملوثة.

أعراض التسمم الغذائي

وأضاف المصدر أنّ المصابين، ظهرت عليه أعراض تنميل في الشفايف، وارتخاء العضلات، وصعوبة في التنفس، وعدد الذين تناولوا الطعام 3 أشخاص ظهرت عليهم الأعراض، وأن جميع الحالات مستقرة ماعدا أحدهم تحت الملاحظة الطبية ورعايتهم طبيا.

وتم تحُرير عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكثفت قوات المباحث البحث لاكتشاف ملابسات واقعة التسمم.