اعترافات المتهمين ببيع المخدرات على الإنترنت: «أسهل طريقة مع الزباين»

«كنا بنبيع المخدرات على موقع فيس بوك، لأنه أسهل وأسرع طريقة نوصل بيها للزباين في كل حتة».. بهذه الكلمات بدأ المتهمين ببيع وترويج المواد والأدوية المخدرة من خلال صفحة على موقع «فيسبوك» في نطاق محافظتي القليوبية والدقهلية، اعترافاتهما أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهما من جانب الأجهزة الأمنية.

ترويج المخدرات على «فيسبوك»

قال أحد المتهمين، أثناء جلسة التحقيق التي أجريت معهما أمام النيابة العامة: «عملنا إحنا الاتنين صفحة على فيسبوك، وخصصنا لبيع وترويج المخدرات»، موضحا أنه كان يبيع من خلالها أنواع مختلفة من الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة، المهربة من الخارج والمحظور تداولها.

وأضاف المتهم أثناء التحقيق معه: «اللي كان يحتاج أي نوع من اللي بنعرضه للبيع كان بيتواصل معانا على رسايل الصفحة»، مشيرا إلى أنه كان يتفق على السعر ومكان المقابلة، ويتواصلوا هاتفيا مع الزبائن حتى يتسلموا المواد المخدرة.

القبض على المتهمين

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم، القبض على المتهمين بترويج وبيع الأدوية والمواد المخدرة على الإنترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتضح من خلال التحريات أنهما يعملان في نطاق محافظتي الدقهلية والقليوبية، وتم العثور بحوزتهما على عدد 16000 قرص مخدر من عقار باركينول، بالإضافة إلى كميات من مخدر الأفيون.

وأُحيل المتهمين إلى النيابة العامة، والتي أمرت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على كافة المضبوطات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه سينطبق عليها ما نصت عليه المادة 33 من قانون العقوبات، كالتالي: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».