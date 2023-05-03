مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني: إعادة هيكلة اتحاد الطلاب أبرز مطالبنا

قال النائب أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، إن هناك العديد من الآمال التي علقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين على الحوار الوطني، وليس فقط التنسيقية، بل أيضا المجتمع المدني والشعب المصري ككل.

هدف الحوار الوطني

وأضاف مقرر لجنة الشباب في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن الهدف الرئيسي من لجنة الشباب في الحوار الوطني هو توصيل صوتهم ومشكلاتهم إلى الرئيس والتنفيذيين والتشريعيين في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح فتحي، أن الهدف الأساسي من الحوار الوطني عامة ولجنة الشباب خاصة هو خلق مساحة آمنة للجميع يتمكن من خلالها كل مواطن من التعبير عن أفكاره ورؤياه القابلة للتنفيذ دون قلق أو قيود حتى يمكن رفعها للرئيس خلال الفترة المقبلة.

أبرز المطالب

وأشار إلى أن أبرز المطالب التي وردت للجنة الشباب خلال الفترة التحضيرية لانطلاق الجلسات الفعلية للحوار الوطني، إعادة هيكلة اتحاد الطلبة والأنشطة الطلابية داخل المدارس والجامعات.

يذكر أنه جرى اليوم انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في قاعة المؤتمرات بمنطقة أرض المعارض في مدينة نصر، وكان ذلك وسط تفاعل كبير من فئات المجتمع المختلفة.