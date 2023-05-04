مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالشروق

لقي 3 أشخاص مجهولي الهوية، مصرعهم في حادث سيارة بمنطقة الشروق، وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وقررت النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المتوفين ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية، وقد تكون لهم بصمات محفوظة لديهما.

وطلبت النيابة العامة تحليل البصمة الوراثية للمتوفين، لمطابقتها بالبصمة الوراثية لأسرهم حال التعرف عليهم، وطلبت النيابة العامة من رجال الأدلة الجنائية، تصوير الجثامين ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة للتعرف عليهم من قبل المترددين على تلك الأقسام من العاملين بها والمواطنين.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة الشروق، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سيارة وسقوط ضحايا، وبالانتقال تبيّن العثور على 3 جثث، وبالفحص تبيّن أنّهم مجهولي الهوية ولا يحملون أوراق تدل على هويتهم.

وكشفت التحريات، عن أنّ الضحايا كانوا يستقلون سيارة، وانفجر إطارها، ما أسفر عن انقلابها ومصرعهم جميعا، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.