تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام في محافظة قنا، يوم الخميس المقبل الموافق 11 مايو، ويبحث آلاف الطلاب عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي بقنا الترم الثاني 2023م، لمعرفة المواعيد والمواد التي سيتم خوض فيها الامتحان، وفق الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي تطبقها مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2023 بقنا

وبحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، فإن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بقنا 2023، وتم توزيعها وتعميمها على جميع المدارس الثانوية في محافظة قنا، والتشديد على إبلاغ الكلاب والطالبات بالجدول المعتمد من وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة قنا.

-يوم الخميس 11 مايو 2023: اللغة العربية، من 9 إلى 12، زمن الإجابة 3 ساعات.

-يوم الأحد 14 مايو 2023: الكيمياء علمي والجغرافيا أدبي، من الساعة 9 إلى 11 صباحا.

-يوم الثلاثاء 16 مايو 2023: الفيزياء علمي والتاريخ أدبي، من الساعة 9 إلى 11 صباحا، واللغة الأجنبية الثانية، من الساعة 11:30 إلى 1:30 مساء.

-يوم الخميس 18 مايو 2023: الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، من الساعة 9 إلى 12 مساءا.

-يوم الأحد 21 مايو 2023: تطبيقات الرياضيات علمي وعلم النفس أدبي، من الساعة 9 إلى 11 صباحا، والأحياء علمي والفلسفة أدبي من الساعة 11:30 إلى 1:30 مساءا، زمن.

-يوم الثلاثاء 23 مايو 2023: اللغة الأجنبية الأولى، من الساعة 9 إلى 12 مساءا.

تعليم قنا تستعد لامتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بقنا

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، إنها استعدت جيدا في جميع الإدارات التعليمية التابعة لها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 في جميع المراحل التعليمية.

وأكدت أنها نبهت جميع المدارس الثانوية العامة الاستعداد لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي العام 2023، في جميع المدارس من خلال تجهيز المداري بشبكات إنترنت وعمل الاختبارات اللازمة لها للتأكد من سلامتها.

وتابعت في بيان صحفي، أنها وزعت منشور بضوابط الامتحانات لجميع المدارس وخاصة استخدام التابلت في الامتحانات لطلاب الثانوية العامة 2023، وتطبيق كل الإجراءات الوزارية خلال أداء الامتحانات.